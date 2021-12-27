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Общество

Псковский губернатор поздравил спасателей с праздником и осмотрел спецтехнику

28.12.2021 12:28|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Михаил Ведерников принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя России, и провел осмотр спецтехники аварийно-спасательной службы по Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие состоялось 28 декабря на территории ведомства.

«Ваша профессия почетная и по-настоящему сложная. Она требует блестящей физической подготовки и самоотдачи. Пожарные и спасатели, несомненно, пользуются авторитетом и доверием наших жителей. Каждый всегда может рассчитывать на вас в беде», - обратился к присутствующим сотрудникам и ветеранам МЧС глава региона.

 

Отдельно он поблагодарил сотрудников за помощь в ликвидации последствий вспышек чумы свиней. Их помощь, по словам Михаила Ведерников, помогла значительно снизить финансовые потери региона.

Губернатор подчеркнул, что администрация Псковской области будет уделять приоритетное внимание технической оснащенности аварийно-спасательной службы. Так, недавно в МЧС передали два новых автомобиля ГАЗ и две пожарные автоцистерны. 

Глава региона пожелал собравшимся успехов и вручил региональные и ведомственные награды. Спасатели и начальники служб Пскова и области получили почетные знаки, почетные грамоты, благодарственные письма и медали, среди которых медали за разминирование и за содружество во имя спасения

Также сотрудников поздравил первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Псковской области Евгений Сычев. «Для нас всех год выдался очень непростым. Люди нашей профессии всегда первыми приходят на помощь. От них требуется  мужество и беззаветное следование делу», - сказал он и поблагодарил всех за оперативную службу.

Кроме того, выступил экс-начальник главного управления МЧС России по Псковской области, помощник первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака Валерий Филимонов. Он поздравил спасателей и поблагодарил администрацию региона и губернатора за техническое оснащение службы. 

 

Михаил Ведерников осмотрел пожарные машины и аварийно-спасательные автомобили. 

В завершение визита он поздравил сотрудников ведомства с наступающим Новым годом и пожелал отметить праздники без последствий.

Теги: #МЧС #Псковская область #техника
Источник: Псковская Лента Новостей
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