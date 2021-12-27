Общество

Глава Пскова встретилась с представителями проживающих в городе диаспор

Глава Пскова Елена Полонская сегодня, 28 декабря, встретилась с руководителями национальных диаспор, которые официально зарегистрированы и проживают в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Приветствуя собравшихся, глава города поблагодарила руководителей диаспор за сотрудничество и активное участие в общественной жизни Пскова.

Представители диаспор города положительно оценили работу муниципалитета и отметили, что Псков активно развивается и становится не только комфортнее, но и красивее, а также поблагодарили за внимание к вопросам сохранения национальных культур народов, проживающих на территории города.

Участники встречи обсудили дальнейшие совместные проекты. В конце встречи Елена Полонская, подчеркнула, что все озвученные вопросы и предложения будут проработаны, а также выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.