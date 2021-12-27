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Общество

Глава Пскова встретилась с представителями проживающих в городе диаспор

28.12.2021 20:48|ПсковКомментариев: 0

Глава Пскова Елена Полонская сегодня, 28 декабря, встретилась с руководителями национальных диаспор, которые официально зарегистрированы и проживают в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города. 

Приветствуя собравшихся, глава города поблагодарила руководителей диаспор за сотрудничество и активное участие в общественной жизни Пскова.

Представители диаспор города положительно оценили работу муниципалитета и отметили, что Псков активно развивается и становится не только комфортнее, но и красивее, а также поблагодарили за внимание к вопросам сохранения национальных культур народов, проживающих на территории города.

Участники встречи обсудили дальнейшие совместные проекты. В конце встречи Елена Полонская, подчеркнула, что все озвученные вопросы и предложения будут проработаны, а также выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Теги: #псков #проект #встреча
Источник: Псковская Лента Новостей
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