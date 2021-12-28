Общество

Елена Полонская назвала общую задачу гордумы и администрации Пскова

Глава города Пскова Елена Полонская в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвала общую задачу, которую она решает вместе с главой администрации Пскова Борисом Елкиным.

«Жителей города интересует, насколько быстро и качественно будут устраняться проблемы, насколько внимательно власти будут реагировать на обращения граждан, насколько будет благоустроен, хорош, красив и чист город Псков. Именно из этих составляющих жители будут делать выводы о работе органов власти. Наши жители не делят власть на исполнительную и представительную. В каждом депутате городской Думы, как и в любом чиновнике от исполнительной власти, люди видят чиновника, который должен и обязан отстаивать их интересы, заботиться о городе и их жителях. Поэтому наша общая задача с Борисом Андреевичем вместе работать для города, для людей и на их благо», - поделилась она.

Елена Полонская подчеркнула, что она получает искреннее удовольствие от своей работы. «Потому что у меня получается помогать людям. Я работаю здесь, потому что хочу помогать людям и городу. Мне это нравится», - добавила она.