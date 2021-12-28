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Общество

Стало известно, в какое время псковичи смогут вызвать врача на дом в новогодние праздники

29.12.2021 17:45|ПсковКомментариев: 0

Прием вызовов врача для оказания медицинской помощи на дому в Псковской области в период новогодних праздников, с 31 декабря по 9 января, будет проходить до 15.00. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона. 

Кроме того, с 3 по 7 января с 9.00 до 15.00 будут работать (включая филиалы):

  • Противотуберкулезный диспансер Псковской области
  • Кожно-венерологический диспансер Псковской области
  • Наркологический диспансер Псковской области
  • Псковский областной клинический онкологический диспансер. 

Пункты вакцинации от коронавируса в больницах в праздничные дни будут открыты в часы работы медицинской организации, а в торговых центрах Пскова и Великих Лук их можно посетить со 2 января по 9 января с 9.00 до 15.00. 31 декабря и 1 января привиться в торговых центрах будет невозможно. 

Ранее сообщалось, что медицинские организации региона в праздничные дни будут работать с 31 декабря по 7 января и 9 января с 8.00 до 15.00, а также 8 января с 8.00 до 17.00. Кроме того, с 31 декабря по 9 января с 8.00 до 15.00 будут открыты медицинские организации, оказывающие помощь взрослому и детскому населению по профилю «стоматология», и организации, имеющие в структуре женские консультации. 

Теги: #Псковская область #праздники #больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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