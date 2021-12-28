Общество

Соцдоплату к пенсии начнут выплачивать псковичам с января 2022 года

Федеральную социальную доплату к пенсии начнут выплачивать в Псковской области с января 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера.

Управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова объяснила, что в 2022 году прожиточный минимум Псковской области установлен в размере 10 773 рубля, что ниже прожиточного минимума пенсионера по России (10 882 рубля). Следовательно, в 2022 году в Псковской области будет выплачиваться федеральная социальная доплата.

Она выплачивается территориальными органами ПФР и устанавливается в случае, если общая сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе проживания, которая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, отметили в ОПФР.

При подсчете общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера, как и раньше, будут учитываться суммы:

пенсии;

дополнительного материального (социального) обеспечения;

ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);

иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

В настоящее время органы ПФР и социальной защиты провели организационную работа по установлению ФСД, добавили в пресс-службе.

Заявление на установление ФСД оформлять нет необходимости. Доплата будет устанавливаться на основании имеющихся в ПФР документов, и ее размер будет зависеть от размеров пенсии и мер социальной поддержки.

По состоянию на 1 января 2022 году федеральную социальную доплату к пенсии будут получать более 26 тысяч неработающих пенсионеров Псковской области.