Общество

Идею Жириновского об обмене новогодних каникул на отпуск оценили псковичи

Половина жителей Пскова (50%) не одобрили инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского об отмене фиксированных новогодних каникул и присоединении этих выходных дней к отпускам россиян. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе SuperJob.

37% жителей Пскова, напротив, поддержали такое предложение, еще 13% затруднились с оценкой идеи. При этом среди мужчин примерно поровну сторонников и противников (42% и 45% соответственно), однако женщины чаще всех выступали против инициативы (58%). Псковичи старше 45 лет свое право на отдых в январскую декаду отстаивают активнее молодых сограждан (53%).

«Зимой не всегда хочется отдыхать, а летнего отпуска не хватает», — комментируют те, кто солидарен с Жириновским. Противники инициативы приводят другие аргументы: «Не нужно менять привычные устои. Дети и родители и так устают за полгода учебы»; «В большинстве случаев работодатель неохотно отпускает на две недели, что уж говорить о дополнительных днях!».