Общество

Пенсионный фонд расширит перечень мер соцподдержки для псковичей

Пенсионный фонд расширит перечень мер соцподдержки для псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пенсионного фонда.

C января 2022 года пенсионный фонд России будет предоставлять ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты и Роструд.

В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство на ПФР возлагаются новые дополнительные функции и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых мер социальной поддержки, которые сейчас исполняют региональные органы соцзащиты и Роструд на основании выплатных дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян:

неработающим гражданам, имеющим детей;

лицам, подвергшимся воздействию радиации;

реабилитированным лицам;

инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медицинским показаниям;

военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ с нового года будут назначаться следующие виды пособий для граждан, имеющих детей:

ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет;

пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации;

единовременное пособие при рождении ребенка;

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

С полным перечнем передаваемых мер можно на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, компенсации и пособия Пенсионный фонд будет за счет организации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные выплаты будут производиться Пенсионным фондом РФ автоматически на реквизиты, указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется.

Если гражданин имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, то с 1 января 2022 года ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР или офис МФЦ.

Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Фонда по осуществлению ряда мер социальной поддержки позволят оптимизировать процессы осуществления социальных выплат. В результате в стране будет внедрен единообразный подход к реализации мер соцподдержки, что также позволит повысить качество их предоставления.

Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по телефонам регионального контакт-центра отделения ПФР 8 800 600 01 76, 8 8112 69-64-08 либо по номеру единого контакт-центра взаимодействия с гражданами – 8 800 600 0000 (звонок бесплатный).