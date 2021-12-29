Общество

Михаил Ведерников прокомментировал динамику заболеваемости COVID-19 в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное, последнее в 2021 году, еженедельное видеообращение. Запись размещена в инстаграм-аккаунте главы региона. Помимо прочего, губернатор прокомментировал эпидситуацию, складывающуюся в Псковской области. По его словам, в регионе шестую неделю подряд фиксируется стабильное снижение динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Заболеваемость пока остается достаточно высокой. Тем не менее, ситуация не сопоставима с концом прошлого года, когда у нас фиксировалось порядка 400 новых случаев в сутки.Благодаря этому, так же как и вашему ответственному отношению ко всем требованиям и рекомендациям, праздники мы встретим без дополнительных ограничений», - заявил Михаил Ведерников.

Он также отметил, что сделано всё возможное для того, чтобы украсить города Псковской области к новогодним праздникам, организованы ярмарки, запланированы более 500 мероприятий во всех муниципальных образованиях. «Очень рассчитываю, что мы проведем яркие, радостные, полноценные праздники, но при этом с четким пониманием существующих эпидемических рисков», - сказал губернатор и призвал жителей области следовать действующим требованиям и рекомендациям, чтобы отдыхать в кругу семьи, а не в окружении врачей. «Давайте будем внимательными к собственному здоровью», - заключил глава области.

В своем обращении он также подвел некоторые итоги уходящего года и ответил на актуальные вопросы жителей региона, в том числе о новогоднем украшении и работе общественного транспорта Великих Лук, а также о графике работы пунктов вакцинации.