Общество

В Росгвардии сообщили о привлечении ОМОН к обеспечению безопасности псковичей на Новый год

Росгвардейцы обеспечат общественную безопасность при проведении праздничных мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

«В Псковской области с 31 декабря по 9 января запланировано проведение ряда новогодних и рождественских праздничных мероприятий. Ежедневно безопасность граждан и общественный порядок совместно с правоохранительными органами, будут обеспечивать сотрудники ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии. А также наряды отдела вневедомственной охраны Росгвардии, маршруты патрулирования, которых приближены к местам проведения праздничных мероприятий.

Управление Росгвардии напоминает, что в соответствии с положениями федерального закона «Об оружии», запрещено ношение гражданского оружия при проведении массовых мероприятий, нахождение с оружием в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, а также ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении Росгвардии.