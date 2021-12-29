Общество

Четырех экс-заключенных обязали проходить регулярный медосмотр в Гдове

Четырех экс-заключенных обязали проходить регулярный медосмотр в Гдове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Прокуратура Гдовского района в ходе проверки установила, что несколько освобожденных из мест лишения свободы местных жителей обязаны были регулярно проходить профилактические медицинские осмотры. При этом сами экс-заключенные игнорировали это требование. Прокурор обратился с соответствующим иском в суд.

Игнорирование требований проходить медосмотр создавало угрозу здоровью не только бывших заключенных, но и их окружению.

Суд удовлетворил иск прокурора и обязал четырех человек регулярно проходить профилактические медицинские осмотры для выявления туберкулеза.