В Пскове впервые наградили родителей участников СВО медалью «Отец солдата»

Первая торжественная церемония вручения медали общественного признания «Отец солдата» состоялась в большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 16 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Всероссийское общественное движение «Отцы России» учредило награду 9 мая 2023 года. Движение вручает медаль отцам участников специальной военной операции, которые проявили особое мужество, а также мужчинам, которые служат на передовой вместе со своими детьми. За три года организаторы вручили более шести тысяч таких наград по всей стране. В Псковской области награды получили 32 отца, воспитавшие воинов и патриотов.

В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, председатель Правления движения «Отцы России» Андрей Коченов, сенатор Алексей Наумец, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева, командование 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, протоиерей Андрей Большанин и другие почетные гости.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его заместитель Ольга Тимофеева поблагодарила отцов за то, что они воспитали настоящих героев, выступив с приветственным словом:

«Вы стали первым нравственным примером. Вы научили любить свою Родину, вы научили защищать слабых. И, конечно, стойкость и героизм ваших сыновей — это и есть истинный пример вашей ценности. Уважаемые отцы! Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, которые коснулись вас, вы остаётесь опорой для своих семей, для Псковской области, для нашей страны. Ваша стойкость, ваша сила духа — настоящий подвиг. Память о ваших сыновьях не будет никогда забыта. Мы сделаем все, чтобы она жила в сердцах людей и в истории Псковской области и нашей страны. Дорогие друзья! Мы желаем вам крепкого здоровья, семейного тепла и всего самого хорошего!»

Также приветственную речь произнес главный федеральный инспектор Псковской области Александр Хлопков:

«Уважаемые участники специальной военной операции, ветераны! Родные и близкие наших воинов! Сотрудники фонда "Защитники Отечества", Всероссийского общественного движения "Отцы России"! Организаторы и участники торжественной церемонии! Я благодарю вас за приглашение и возможность в этот памятный день быть вместе с вами. Хотя каждый из нас прошел свой жизненный и профессиональный путь, имел свои успехи и неудачи, победы и потери — но в этом зале, я в этом уверен, всех нас объединяет самое главное. И это главное — любовь к своей стране. Самой большой стране в мире! Самой прекрасной, самой удивительной — к России. К стране, ради блага которой мы трудимся, ради безопасности которой сражается армия, и ради будущего которой мы сегодня здесь собрались. Да, мы будем чествовать сегодня родных и близких наших героев. Но эта церемония — это больше чем вручение наград, а награды эти — больше чем медали. Всё это часть очень масштабной работы, в которую вовлечены тысячи людей и тысячи организаций. И которая направлена на то, чтобы в будущем новое поколение россиян, оглядываясь или глядя на наш сегодняшний день, на нас сегодня, чувствовали гордость. И чтобы они почитали защитников Отечества так, как мы чтим героев Великой Отечественной войны».

Александр Хлопков отметил, что, в частности, в этих целях в школах проводят «Разговоры о важном», снимают фильмы, публикуют книги, ставят спектакли, создают места памяти - аллеи, мемориалы, памятники, а по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина был создан фонд «Защитники Отечества».

«Самое главное — это сознание людей. Каждого из нас и новых поколений россиян через нас. Россия — это не квадратные километры прежде всего, а люди, которые здесь живут и которые объединены общим языком, общей культурой и общей памятью. Когда эту работу удастся сделать, вся наша страна, самая большая в мире страна должна быть и будет местом почитания защитников Отечества и местом светлой памяти павших. Вот, чем мы занимаемся, что делаем. Завершая, я благодарю всех, кто принял участие в мероприятии, кто его организовал, за ваш вклад в это большое и очень важное дело. Спасибо!» - заключил главный федеральный инспектор Псковской области.

Обращение митрополита Псковского и Порховского Матфея зачитал протоиерей Андрей Большанин:

«С особым духовным чувством обращаюсь к вам в этот день, когда в Псковской областной филармонии впервые в нашем регионе совершается вручение медали общественного признания — "Отец солдата". Это событие выходит за рамки обычной церемонии. Здесь соединяются память, благодарность, боль и надежда многих семей, чья жизнь опалена огнем испытаний, но не лишена мужества и веры. Медаль, учрежденная Всероссийским общественным движением "Отцы России", за короткое время стала поистине народной наградой: более шести тысяч таких медалей вручено уже по всей стране. И за каждой из них — не сухая статистика, а человеческая судьба, отцовское сердце, тихий подвиг родительской любви, который не ищет награды и не может остаться незамеченным».

Сегодня в областной филармонии чествуют не воинов в собственном смысле слова, а тех, кто отдал воинам жизнь, воспитал в них веру, характер, любовь к родной земле и готовность стоять за нее, продолжил протоиерей.

«Ваши сыновья сегодня находятся на передовой, несут нравственный труд, принимают на себя тяжесть опасностей и лишений. Вы же несете свой крест — крест ожидания, молитвы, тревоги и надежды. Некоторые из вас, дорогие отцы, удостоены особой чести идти плечом к плечу со своими взрослыми сыновьями, разделяя с ними тяготы служения. Но главный подвиг сегодня совершают сыновья, а отцы — их корень, их молитвенный тыл, их тихая сила и пример верности и терпения. В Священном Писании есть слова, которые редко звучат в торжественных речах, но именно сегодня они обретают особую глубину: "Венец стариков — сыновья сыновей, и слава детей — родители их". Как венец украшает голову человека, достигшего зрелости, так и дети, вставшие на защиту Отечества, становятся венцом своих отцов. Но и слава детей имеет свой корень в родителях. Если сыновья сегодня являют мужество, верность и самоотверженность, то это мужество возрастало у отчего порога, укреплялось материнской молитвой, питалось примером старших. Слово Божье напоминает нам, что поколения связаны не только кровью, но и духом. И потому сегодня мы вручаем медали не просто родителям, а тем, через кого в детях созидалась сама способность жертвенной любви. Церковь на Псковской земле всегда рядом с вами, дорогие отцы и матери, жены и дети защитников. Мы молимся о здравии и спасении воинов, об укреплении их родных, о мире в семьях и о том, чтобы никакая скорбь не затмила в сердцах надежду. Пусть Господь дарует вам силы, терпение и внутренний покой. Пусть молитвы святого благоверного князя Дмитрия Донского, предстательство Пресвятой Богородицы и всех святых, в Земле Российской просиявших, хранят вас, ваших сыновей и ваши семьи», - заключил Андрей Большанин.

Руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева также произнесла вступительное слово:

«Отцы — это те, кто первый говорит своему сыну: "Будь смелым!", а потом с тихой гордостью смотрит, как мальчик вырастает и становится защитником Родины. Сложно преуменьшить ценность награды для отца: именно отец воспитывает в своем сыне те качества, которые помогают ему стать настоящим защитником Отечества. Но эта награда семейная. Каждый воин вырос и вынес свои семейные ценности, любви и наставления отца и матери. Именно семья помогает пройти этот путь по дороге чести, смелости и отваги».

По ее словам, в фонде «Защитники Отечества» каждый день убеждаются в том, что сила России именно в таких семьях, в отцах, которые воспитали честность в своих сыновьях, которые своим примером доказывали и показывали ее; в тех, кто оберегает тыл, кто воспитывает детей и внуков, поддерживает родных и близких.

«Дорогие отцы, вы та настоящая опора и наше настоящее будущее! Спасибо вам за ваших сыновей, за вашу силу духа, которую вы смогли передать своим ребятам, за то, что в самые сложные дни своей жизни вы сохранили тепло в сердце, тепло в доме. Пусть память о наших героях будет как вечная гордость. "Отец героев!" Это звучит сильно. Это звучит на века. Сердечное всем вам спасибо и низкий поклон!» - выступила Надежда Васильева.

Координатор развития движения «Отцы России» в Северо-Западном федеральном округе, председатель регионального отделения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрий Карбоинов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец и председатель Правления движения «Отцы России» Андрей Коченов приняли участие в церемониале передачи медалей отцам героев. На мероприятии озвучили истории боевых подвигов сыновей награжденных.