В Пскове впервые наградили родителей участников СВО медалью «Отец солдата»

Первая торжественная церемония вручения медали общественного признания «Отец солдата» состоялась в большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 16 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Всероссийское общественное движение «Отцы России» учредило награду 9 мая 2023 года. Движение вручает медаль отцам участников специальной военной операции, которые проявили особое мужество, а также мужчинам, которые служат на передовой вместе со своими детьми. За три года организаторы вручили более шести тысяч таких наград по всей стране. В Псковской области награды получили 32 отца, воспитавшие воинов и патриотов.
В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, председатель Правления движения «Отцы России» Андрей Коченов, сенатор Алексей Наумец, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева, командование 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, протоиерей Андрей Большанин и другие почетные гости.
От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его заместитель Ольга Тимофеева поблагодарила отцов за то, что они воспитали настоящих героев, выступив с приветственным словом:
Также приветственную речь произнес главный федеральный инспектор Псковской области Александр Хлопков:
«Уважаемые участники специальной военной операции, ветераны! Родные и близкие наших воинов! Сотрудники фонда "Защитники Отечества", Всероссийского общественного движения "Отцы России"! Организаторы и участники торжественной церемонии! Я благодарю вас за приглашение и возможность в этот памятный день быть вместе с вами. Хотя каждый из нас прошел свой жизненный и профессиональный путь, имел свои успехи и неудачи, победы и потери — но в этом зале, я в этом уверен, всех нас объединяет самое главное. И это главное — любовь к своей стране. Самой большой стране в мире! Самой прекрасной, самой удивительной — к России. К стране, ради блага которой мы трудимся, ради безопасности которой сражается армия, и ради будущего которой мы сегодня здесь собрались. Да, мы будем чествовать сегодня родных и близких наших героев. Но эта церемония — это больше чем вручение наград, а награды эти — больше чем медали. Всё это часть очень масштабной работы, в которую вовлечены тысячи людей и тысячи организаций. И которая направлена на то, чтобы в будущем новое поколение россиян, оглядываясь или глядя на наш сегодняшний день, на нас сегодня, чувствовали гордость. И чтобы они почитали защитников Отечества так, как мы чтим героев Великой Отечественной войны».
Александр Хлопков отметил, что, в частности, в этих целях в школах проводят «Разговоры о важном», снимают фильмы, публикуют книги, ставят спектакли, создают места памяти - аллеи, мемориалы, памятники, а по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина был создан фонд «Защитники Отечества».
Обращение митрополита Псковского и Порховского Матфея зачитал протоиерей Андрей Большанин:
Сегодня в областной филармонии чествуют не воинов в собственном смысле слова, а тех, кто отдал воинам жизнь, воспитал в них веру, характер, любовь к родной земле и готовность стоять за нее, продолжил протоиерей.
«Ваши сыновья сегодня находятся на передовой, несут нравственный труд, принимают на себя тяжесть опасностей и лишений. Вы же несете свой крест — крест ожидания, молитвы, тревоги и надежды. Некоторые из вас, дорогие отцы, удостоены особой чести идти плечом к плечу со своими взрослыми сыновьями, разделяя с ними тяготы служения. Но главный подвиг сегодня совершают сыновья, а отцы — их корень, их молитвенный тыл, их тихая сила и пример верности и терпения. В Священном Писании есть слова, которые редко звучат в торжественных речах, но именно сегодня они обретают особую глубину: "Венец стариков — сыновья сыновей, и слава детей — родители их". Как венец украшает голову человека, достигшего зрелости, так и дети, вставшие на защиту Отечества, становятся венцом своих отцов. Но и слава детей имеет свой корень в родителях. Если сыновья сегодня являют мужество, верность и самоотверженность, то это мужество возрастало у отчего порога, укреплялось материнской молитвой, питалось примером старших. Слово Божье напоминает нам, что поколения связаны не только кровью, но и духом. И потому сегодня мы вручаем медали не просто родителям, а тем, через кого в детях созидалась сама способность жертвенной любви. Церковь на Псковской земле всегда рядом с вами, дорогие отцы и матери, жены и дети защитников. Мы молимся о здравии и спасении воинов, об укреплении их родных, о мире в семьях и о том, чтобы никакая скорбь не затмила в сердцах надежду. Пусть Господь дарует вам силы, терпение и внутренний покой. Пусть молитвы святого благоверного князя Дмитрия Донского, предстательство Пресвятой Богородицы и всех святых, в Земле Российской просиявших, хранят вас, ваших сыновей и ваши семьи», - заключил Андрей Большанин.
Руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева также произнесла вступительное слово:
По ее словам, в фонде «Защитники Отечества» каждый день убеждаются в том, что сила России именно в таких семьях, в отцах, которые воспитали честность в своих сыновьях, которые своим примером доказывали и показывали ее; в тех, кто оберегает тыл, кто воспитывает детей и внуков, поддерживает родных и близких.
Координатор развития движения «Отцы России» в Северо-Западном федеральном округе, председатель регионального отделения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дмитрий Карбоинов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец и председатель Правления движения «Отцы России» Андрей Коченов приняли участие в церемониале передачи медалей отцам героев. На мероприятии озвучили истории боевых подвигов сыновей награжденных.
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