 
Общество

В Печорском округе предложили предусмотреть модульные библиотеки по аналогии с ФАПами

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На одной из встреч с местными жителями в Печорском муниципальном округе прозвучало предложение предусмотреть для небольших деревень модульные библиотеки по аналогии с современными модульными ФАПами. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

Парламентарий работал в Печорском округе вместе с советником губернатора Псковской области Павлом Гомоном. Они провели две встречи — с руководителями городских организаций и сотрудниками МП «Тепловые сети», а затем с жителями микрорайона ПМК на улице Мелиораторов в Печорах. Как отметил депутат, у каждого учреждения — свои задачи, но практически все они напрямую касаются качества жизни людей.

Один из вопросов — спортивная инфраструктура Печорской гимназии, где сегодня учатся около 600 ребят. Своего стадиона у школы нет, поэтому на занятия дети ходят на городской. Это и дополнительное время в учебном процессе, и вполне понятные переживания за безопасность школьников. Потребность в собственной спортивной площадке действительно есть.

Отдельно говорили о сельских библиотеках. Фонды сотрудники стараются пополнять своими силами, а вот состояние самих зданий во многих населенных пунктах оставляет желать лучшего. Прозвучало интересное предложение: предусмотреть для небольших деревень модульные библиотеки — по аналогии с современными модульными ФАПами, особенно там, где нет возможности разместить несколько социальных учреждений под одной крышей. Практика установки модульных ФАПов в сельских населенных пунктах округа уже применяется.

Еще один практический вопрос — дополнительный школьный автобус в утренние часы. Действующего транспорта не всегда хватает по вместимости.

Вторая встреча прошла во дворе дома №15 на улице Мелиораторов. Здесь одна из основных тем — безопасность пешеходов. Жителям нужен тротуар от остановки у школы №3 до пересечения с улицей Мелиораторов и дополнительное освещение. Как отметил Александр Козловский, и тротуар, и новые опоры освещения предусмотрены, работы должны выполнить в этом году.

 
«Много говорили и о благоустройстве самих дворов. Пришли к вполне конкретному решению: жители готовы объединяться и искать активистов для создания ТОСа. В администрации округа им помогут разобраться с процедурой и возможностями участия в проектах», — заключил депутат.
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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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