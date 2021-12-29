Общество

Начальник регионального управления Росгвардии поздравил псковичей с Новым годом

Начальник управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов поздравил жителей региона, личный состав и ветеранов ведомства с Новым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Игорь Иванов подчеркнул, что в 2021 году, несмотря на непростую обстановку в связи с пандемией коронавируса, подразделения управления выполнили задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории Псковской области.

«Благодарю личный состав управления за ответственную службу, за самоотверженность и верность долгу, за высокий профессионализм и мужество. Особую признательность выражаю всем тем, кто встретит праздник, выполняя служебно-боевые задачи. Спасибо вашим семьям, родным и близким, которые являются надежным тылом, всегда понимают, поддерживают и ждут. Уважаемые коллеги, ветераны и жители Псковской области! От всей души желаю мира, благополучия, крепкого здоровья и реализации намеченных планов!» - отметил Игорь Иванов.