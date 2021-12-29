Общество

Псковский губернатор обсудил с региональными службами готовность противодействовать неблагоприятной погоде

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил региональными службами готовность противодействовать неблагоприятной погоде. Об этом глава региона сообщил в Инстаграм.

«Новый год начал с телефонных совещаний. Обсудил с главами администраций Псков и Великие Луки Борисом Елкиным и Андреем Беляевым готовность городов к противодействию неблагоприятным погодным условиям. В регионе идет снег, а по южным районам области ожидаются сильные осадки, в том числе, в виде мокрого снега. Есть риски увеличения числа ДТП и отключений электроснабжения. Поручил заблаговременно подготовиться к усиленной уборке снега на дорогах », - добавил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, отдельно он обсудил вопрос усиления контроля масочного режима с председателем дорожного комитета по транспорту и хозяйству Станиславом Стармолотовым.

«Сам проехал по городу, видел автобусы, где большинству пассажиров без масок, - "Псковпассажиравтотранс" не выполняет свои обязанности по контролю. Это нужно оперативно исправить», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона также созвонился и с предстаивтелями компании «Россети Северо-Запад» готовность к устранению отключений электричества.