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С добром к четвероногим: псковские курсанты посетили приют «Лесопилка»

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Курсанты Псковского филиала университета ФСИН России посетили приют для бездомных животных «Лесопилка», чтобы помочь его сотрудникам и четвероногим обитателям. Добровольцы привезли корм, навели порядок на территории и уделили время собакам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: Псковский филлиал университета ФСИН России

Волонтёры взялись за хозяйственные дела: перенесли дрова, сложили их в поленницу и убрали скопившийся мусор. Для животных они купили корм и мясо. Не забыли и о самих питомцах: курсанты вывели собак на прогулку, подарив им внимание и общение, которых особенно не хватает животным без хозяев.

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