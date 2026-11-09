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Сотрудник псковского музея прошёл обучение по созданию доступной среды для людей с инвалидностью

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Инженер Псковского музея-заповедника Игорь Нечаев прошёл обучение по созданию доступной среды для людей с инвалидностью на семинаре в Московской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея. 

Фото здесь и далее: Псковский-музей заповедник / MAX

В течение четырёх дней участники семинара изучали, с какими трудностями сталкиваются люди с инвалидностью при посещении общественных мест и как можно устранить эти препятствия. Особое внимание уделили доступности зданий для людей на инвалидных колясках, а также посетителей с нарушениями зрения и слуха.

Полученные знания участники закрепили на практике. Они обследовали входы и помещения одного из зданий, проверяли, насколько удобно людям с разными потребностями передвигаться внутри и пользоваться доступными услугами.

Отмечается, что такие навыки пригодятся и в работе Псковского музея. Они помогут оценивать удобство входов, проходов и музейных помещений, а также определять, что можно улучшить для посетителей с инвалидностью.

Всего обучение по программе Всероссийского общества инвалидов «Мир, доступный для всех» прошли 35 специалистов из разных регионов России. В конце семинара участники сдали тестирование.

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