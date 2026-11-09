Великолукский лицеист разработал программу прогноза ресурса эскалаторов

Определить, сколько ещё может прослужить эскалатор после окончания срока службы, поможет новая программа из Великих Лук, разработанная представителем Инженерно-экономического лицея Вячеславом Дятловым. Проект представили на шестом региональном конкурсе рационализаторов и изобретателей он презентовал программу для оценки остаточного ресурса металлоконструкций эскалаторов метрополитена. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского реготделения «Единой России» Александр Козловский в Mах.



Фото: Александр Козловский / Mах

Программа учитывает состояние металлических деталей эскалатора, а также температуру, влажность и другие условия его работы. На основе этих данных она рассчитывает, сколько ещё времени оборудование сможет прослужить. Результат можно узнать в годах, количестве рабочих циклов или километрах пробега. Это поможет специалистам понять, можно ли дальше использовать эскалатор.

«Такие проекты хорошо показывают, насколько разным сегодня может быть изобретательство. Это не только новые механизмы и устройства, но и цифровые решения, которые помогают инженерам точнее оценивать состояние техники, прогнозировать её ресурс и принимать обоснованные решения», - отметил Александр Козловский.

Депутат также сообщил, что региональный этап конкурса изобретателей перенесли на май 2027 года, чтобы согласовать его сроки со всероссийским конкурсом «Изобретатель года».

Приём заявок на конкурс продолжается. Представить свои разработки могут авторы технических проектов, программ, исследований и идей, которые можно использовать на практике.