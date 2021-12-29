Общество

Впервые с сентября в Псковской области выявили менее ста случаев заражения COVID-19 за сутки

99 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. Показатель заболеваемости в регионе впервые с сентября опустился ниже 100 подтвержденных случаев. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В последний раз менее 100 случаев в сутки было зафиксировано в сентябре. Давайте вместе удержим положительную тенденцию», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

С начала пандемии в Псковской области факт заражения COVID-19 подтвердили у 71 704 человек. Избавиться от болезни за этот период времени удалось 68 292 пациентам, 58 из них вылечились за прошедшие сутки.

1 271 человек в регионе признан умершим из-за коронавируса.

Сообщается также, что за все время борьбы с инфекцией в области провели 718 183 исследования на коронавирус, 341 - за сутки.