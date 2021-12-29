Общество

Более 150 человек в Псковской области пришли на прививку от коронавируса 2 января

84 человека в Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса за прошедшие сутки. Всего в регионе от болезни полностью привились 265 262 человека. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«52 человека нашли время в новогодние праздники, чтобы защитить свое здоровье! Спасибо за ответственное отношение к своей безопасности!» - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Первым компонентом вакцины за прошедшие сутки в Псковской области привились 52 человека, со старта прививочной кампании - 265 334. Ревакцинировались в регионе 31 318 человек, 25 из них сделали это 2 января.

Использовали в области на данный момент 82,4% поступившей вакцины.

Напомним, пункты вакцинации от коронавируса возобновили работу в Псковской области сегодня, 2 января. В торговых центрах Пскова и Великих Лук до 9 января их можно посетить с 9.00 до 15.00.