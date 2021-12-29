Общество

Пункты вакцинации от коронавируса возобновили работу в Псковской области

Пункты вакцинации от коронавируса возобновили работу в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Пожалуйста, приходите сделать прививку. Это очень важно до начала следующей волны, а она, к сожалению, будет. Скоро», - написал Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

На данный момент в Псковской области от коронавируса привились 265 178 человек, при этом 265 282 пока вакцинировались только первым компонентом препарата. Ревакцинировались в регионе 31 293 человека.

Использовали в области 82,4% поступившей вакцины.

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Ранее сообщалось, что пункты вакцинации от коронавируса в больницах в праздничные дни будут открыты в часы работы медицинской организации, а в торговых центрах Пскова и Великих Лук их можно посетить со 2 января по 9 января с 9.00 до 15.00