Губернатор о ДТП в Стругокрасненском районе: Всем оказывается необходимая помощь

Пострадавшим сегодня в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском районе оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
В первой половине дня в Стругокрасненском районе столкнулись два автомобиля. В дорожно-транспортном происшествии пострадали двое взрослых и двое детей. Всех в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждения Псковской области, отметил глава региона.
«Соблюдайте скоростной режим. Берегите себя и своих близких», - добавил губернатор.