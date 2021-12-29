Общество

Губернатор о ДТП в Стругокрасненском районе: Всем оказывается необходимая помощь

Пострадавшим сегодня в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском районе оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

В первой половине дня в Стругокрасненском районе столкнулись два автомобиля. В дорожно-транспортном происшествии пострадали двое взрослых и двое детей. Всех в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждения Псковской области, отметил глава региона.

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«Всем оказывается необходимая помощь, ответственные службы работают максимально оперативно. Делаем все, чтобы спасти жизни пострадавших», - написал Михаил Ведерников. «Всем оказывается необходимая помощь, ответственные службы работают максимально оперативно. Делаем все, чтобы спасти жизни пострадавших», - написал Михаил Ведерников.



Он также напомнил, что сейчас в области нестабильные погодные условия и призвал всех быть предельно бдительными и осторожными за рулем.

«Соблюдайте скоростной режим. Берегите себя и своих близких», - добавил губернатор.