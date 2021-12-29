Псковский ОМОН не выявил нарушений общественного порядка в Рождественскую ночь

Праздничные мероприятия, посвященные Рождеству Христову, прошли в Псковской области. Чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка на них не было допущено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
Сотрудники подразделений регионального управления ведомства, в частности ОМОН, обеспечивали охрану общественного порядка и общественную безопасность на Рождественских мероприятиях совместно с органами внутренних дел.
В ведомстве также добавили, что экипажи вневедомственной охраны Росгвардии продолжают нести службу в круглосуточном режиме на постах и маршрутах патрулирования.