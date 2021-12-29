Общество

Не оставлять детей на льду без присмотра призвали псковичей

О правилах поведения детей на льду жителям Псковской области напомнили в отделе безопасности людей на водных объекта Центра ГИМС главного управления МЧС России по региону.

«Зимние каникулы – это прекрасная возможность для детей больше времени проводить вне дома: поехать отдыхать на природу, поиграть во дворе со сверстниками, отправиться на лыжную прогулку или покататься с горок на санках, выехать с родственниками на зимнюю рыбалку. Чтобы отдых не был омрачен неприятными происшествиями, все должны знать и помнить элементарные правила поведения в той или иной ситуации», - заметили специалисты отдела.

По их словам, самое важное правило – ни в коем случае не выходить на лед водоемов в период действия запрета выхода на лед, введенного местными органами власти. Кроме того, псковичам необходимо знать и соблюдать следующие правила:

расстояние между детьми должно составлять около трех метров;

ребенку не рекомендуется находиться на льду одному;

в случае появления трещин возвращаться нужно пройденным путем;

если лед затрещал, нужно опуститься на спину и осторожно перекатиться в другое место;

чем дальше от берега находится человек, тем тоньше слой льда, если учитывать скорость течения;

нужно избегать участков, отличающихся темным цветом: возможно, это полынья;

запрещено играть на льду вблизи гидросооружений, промышленных и канализационных стоков;

лед в местах вмерзших лодок, коряг, у причалов, понтонов более тонкий и непрочный;

кататься на коньках разрешено только на специально оборудованных катках;

нельзя съезжать на санях, лыжах с горки на поверхность замерзшего водоема;

у опор мостов из-за повышенной турбулентности лед менее прочный, поэтому предпочтительнее находиться вдали от них.

«Самый главный совет родителям: никогда не оставлять детей на льду без присмотра. Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, если существует возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в МЧС по номеру единой службы спасения: 112», - напомнили в отделе.