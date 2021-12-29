Общество

Почти 15 млн рублей получил Куньинский район в 2021 году на реализацию региональных проектов

13,4 млн получил Куньинский район в 2021 году на реализацию региональных проектов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

«Была проведена серьезная работа, которая позволила привести в порядок городские и общественные пространства, улучшить жизнь многих людей», - отметил он.

Так, по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили детскую площадку во дворе домов на улице Новой в Кунье, спортивную площадку на улице Дзержинского возле районного культурного центра. «Теперь здесь есть волейбольно-баскетбольная площадка и уличные тренажеры», - подчеркнул губернатор.

Также отремонтировали пять дворовых территорий на улицах Новой и Дзержинского.

«По направлению "Культура" 4,7 млн рублей было выделено на приобретение передвижного автоклуба со световым и звуковым оборудованием, 150 тысяч рублей направлено на поощрение лучшего учреждения культуры – Ушицкого сельского дома культуры», - продолжил Михаил Ведерников.

Кроме того отремонтирован спортзал в Пухновской средней общеобразовательной школе и открыты новые кружки. «Так, в Центр внешкольной работы поступили профессиональная видеокамера и оборудование для съемок и монтажа видеофильмов. В Жижицкой школе развивается научное направление, оборудована лаборатория с микроскопами. В Куньинской школе приобретено оснащение для "Юнармии"», - рассказал глава региона.

Также в 2021 году в Куньинской общеобразовательной школе создали «Точку роста» с робототехникой, микроскопами, ноутбуками и цифровыми лабораториями.

«Хорошо, когда местная администрация разделяет наши идеи и прикладывает все силы для их реализации. Так и должно быть», - добавил Михаил Ведерников.