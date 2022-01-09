Более 31,5 тысячи псковичей ревакцинировались от COVID-19

В Псковской области 31 695 человек ревакцинировались от коронавируса, в том числе за прошедшие сутки повторно сделали прививку 58 жителей региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.
«Напоминаю о важности своевременной ревакцинации. Согласно рекомендациям Минздрава, для наиболее эффективной защиты ее нужно проводить раз в полгода», - написал губернатор.
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 266 478 псковичей (+204 за сутки), оба - 266 337 человек (+209).