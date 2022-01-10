Общество

За год по Октябрьской железной дороге перевезли более 140 млн пассажиров

Более 144 миллионов пассажиров перевезли по Октябрьской железной дороге в 2021 году, что на 22,5% превышает показатели 2020 года. Из них 128,5 миллионов составили пассажиры пригородного сообщения (+20,5%), а 16,2 миллиона – пассажиры дальнего следования (+40,3%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе корпоративных коммуникаций железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Так, пассажирооборот по итогам прошлого года вырос на 34,9% и составил 16,4 миллиарда пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 4,8 млрд пасс-км (+20,2%), в дальнем следовании – 11,6 млрд пасс-км (+42,1%).

При этом в декабре 2021 года на Октябрьской железной дороге перевезли 11,9 миллиона пассажиров, что на 31,1% выше уровня декабря 2020 года. Из них в пригородном сообщении – 10,7 миллиона пассажиров (+30,1%) в дальнем следовании – 1,2 миллиона пассажиров (+41,5%) .

Пассажирооборот в декабре прошлого года составил 1,2 миллиарда пасс-км, что на 38,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 364 миллиона пасс-км (+29,6%), в дальнем следовании – 825 миллионов пасс-км (+43,1%).