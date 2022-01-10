Общество

В популярных местах Пскова начнет играть музыка

Организацию музыкального сопровождения в самых популярных локациях продумывают в Пскове. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

По словам Бориса Елкина, праздничные выходные показали, что уличное освещение в городе работает нестабильно. «Сети старые, не ремонтировались с момента строительства, часто выходят из строя. Некоторые вообще не рассчитаны на повышенную нагрузку. Нехватку мощности особенно ощутили на площади Ленина и в Финском парке, где в этом году добавилась новогодняя иллюминация», - рассказал глава городской администрации.

«Поручил специалистам заранее подготовиться к следующему году с расчетом на увеличение количества украшений. Параллельно будем продумывать устройство дополнительного освещения в Финском парке и музыкального сопровождения в самых популярных локациях», - заявил Борис Елкин.

Кроме того, отметил он, прорабатываются вопросы благоустройства и других общественных территорий. Так, в парке имени Юрия Гагарина на Запсковье, где ремонт начался еще в прошлом году, добавят тематические архитектурные формы. В этом году также будет благоустроен сквер на Сиреневом бульваре, где хотят провести эксперимент с посадкой луговых трав вместо газонных.

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«Готовимся и к дорожному сезону. Пока в перечне значится 22 объекта. Детальный список появится чуть позже, после расчета стоимости ремонтных работ. Также в планах продолжить устройство уличного освещения: в микрорайоне Паневик, на улице Железнодорожной, участке Крестовского шоссе», - рассказал Борис Елкин.

Он также заметил, что в праздничные выходные поступали жалобы на уборку города от снега и обработку тротуаров и парков противогололедными материалами. В связи с этим глава городской администрации поручил усилить контроль над подрядчиками и продолжить претензионную работу. Кроме того, будет отрегулирована работа новых светофоров в городе.

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«Впереди еще много работы и по перспективным объектам строительства», - добавил Борис Елкин.