Общество

Житель Пскова фиктивно прописал в своем доме 11 мигрантов

Житель города Пскова незаконно прописал в своем доме 11 мигрантов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По имеющимся данным, безработный пскович 1985 года рождения в декабре 2021 года фиктивно зарегистрировал в своем доме по улице Коммунальной 11 граждан республик Таджикистан и Узбекистан.

Кроме того, еще один житель областного центра 1981 года рождения незаконно прописал в своем доме на улице Новгородской пятерых граждан тех же государств.

Еще четверо граждан Таджикистана незаконно получили прописку в доме на улице Отрадной, владелицей которого является псковичка 1967 года рождения. А 37-летний безработный мужчина зарегистрировал 7 жителей Узбекистана в доме на улице Комдива Кирсанова.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. «К сожалению, подобные примеры далеко не единичны. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьей 322.3 УК РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет», - отметили в УМВД.