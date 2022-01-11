Общество

Заведующему аптекой в Пскове предлагают зарплату до 110 тысяч рублей

Заведующий аптекой в Пскове может зарабатывать до 110 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Кандидаты с высшим фармацевтическим образованием и опытом работы заведующим аптекой от 2 лет могут претендовать на высокий доход. Преимуществами перед конкурентами обладает тот, кто имеет опыт управления несколькими аптеками сети одновременно. Средняя зарплата в Пскове такого специалиста составляет 110 тысяч рублей.

От 33 до 40 тысяч рублей может зарабатывать сотрудник со средним фармацевтическим образованием, знанием ассортимента лекарственных препаратов, кассовой дисциплины, основ товарного учета и действующих приказов, а также правил розничной торговли. Кроме того, требуется наличие действующего сертификата специалиста и медицинской книжки. Для такой зарплаты, как правило, нужен опыт работы фармацевтом или провизором от 3-х лет.

Сотрудникам со знанием основ техники продаж, обучения персонала, навыков планирования и анализа продаж, а также опытом работы заместителем заведующего или заведующим аптекой от одного года обещают зарплату от 40 до 45 тысяч рублей.

Соискателям, обладающим сертификатом по специальности «Управление и экономика фармации», с высоким уровнем управленческих компетенций и системными знаниями в области организации и экономики фармации, а также опытом работы заведующим аптекой от 2-х лет предлагают от 45 до 65 тысяч рублей.

Наконец, самую высокую зарплату – 65 – 110 тысяч рублей – готовы платить в городе специалистам с высшим фармацевтическим образованием, с опытом управления несколькими аптеками одновременно и стажем работы заведующим аптекой от 3-х лет.

Среднестатистический портрет соискателя в городе - женщина в возрасте 42 лет, имеющая высшее образование и работающая на последнем месте работы 4,8 года. При этом к переезду готов только один такой специалист из пяти, а 40% на момент размещения резюме не имели работы.