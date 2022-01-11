Общество

Каток в Финском парке Пскова будет работать до конца зимы

Каток в Финском парке в Пскове будет работать до конца зимы. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 11 января.

Сити-менеджер подчеркнул, что новый каток в Финском парк оказался востребован. «В планах - держать его до 28 февраля. Будем смотреть на погодные условия. Если погода изменится, придется раньше закрыть. Место хорошее. На следующий год, думаю, его оставим. Отклик людей показал, что это место - самое эффективное и самое правильное», - сказал он.

Борис Елкин добавил, что планируется закупить новые материалы, чтобы сделать каток «еще лучше и эффективнее».