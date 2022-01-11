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Общество

Страховку по прививкам предлагает Сбер

11.01.2022 16:48|ПсковКомментариев: 0

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование запустила страхование от возможных последствий вакцинации от широкого спектра заболеваний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Программа «Прививка с уверенностью» предусматривает выплаты до 500 тысяч рублей при осложнениях после вакцинации, что поможет не беспокоиться о финансовых затратах на дальнейшие медицинские манипуляции. Программа распространяется на вакцинацию от COVID-19, гриппа, кори, краснухи, дифтерии, столбняка и еще ряда инфекционных заболеваний.

В случае осложнения после прививки клиенты получат единовременную денежную компенсацию, а при госпитализации – компенсацию стоимости услуг стационара. Кроме того, полис дает право на круглосуточную дистанционную поддержку врача, а также плановые онлайн-консультации с узкопрофильными специалистами.

«Вакцинация – один из самых эффективных способов защититься от болезней. Но бывают случаи, когда та или иная прививка вызывает нежелательные реакции организма. Особенные опасения по этому поводу испытывают родители перед вакцинацией своих детей, люди с хроническими заболеваниями. По новой программе можно застраховать любого человека в возрасте от 0 до 65 лет включительно и тем самым решить вопрос с возможными финансовыми тратами на восстановление здоровья», - сказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова отметила, что в апреле 2020 года, в самом начале пандемии, СберСтрахование запустила программу «Сбереги себя», которая предусматривает страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний, включая COVID-19. «Логичным продолжением стала программа "Прививка с уверенностью", которая предлагает страховую защиту на случай осложнений после вакцинации также от целого ряда инфекционных заболеваний. За последнее время обеспокоенность людей своим здоровьем сильно выросла, а мы хотим, чтобы наши клиенты чувствовали себя более уверенными и защищенными», - подчеркнула она.

Теги: #Сбербанк #вакцинация #страхование
Источник: Псковская Лента Новостей
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