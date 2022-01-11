Общество

Наталия Соколова назвала неадекватной реакцию на объявление пятиклассника о продаже школы

После того, как пятиклассник выложил в интернет объявление о продаже школы с «рабами», со всех сторон на ребенка и его семью пошла усиленная и не совсем адекватная реакция. Об этом уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Конечно, реакция должна быть на любое действие. Но вопрос — какая. Нужно понять, какой умысел был в поступке. Понять, сам ребенок до этого додумался или это была провокация. По имеющимся у меня данным, этот инцидент рассмотрели на комиссии по делам несовершеннолетних, и сейчас с ребенком работают психологи», - сказала Наталия Соколова.

Детский омбудсмен добавила, что ранее сталкивалась со случаями, когда дети продавали других детей на сайтах объявлений. Этот вопрос обсуждался как со школьниками, так и с родителями и педагогами. Затем проблему удалось нейтрализовать, однако последний случай, по словам Наталии Соколовой, вызвал «новый виток фантазии».

«Сама я пока что не общалась с семьей мальчика. Решила отложить этот вопрос до нового года, поскольку тогда ребенок испытал сильнейшее давление. Когда мы принимаем какие-либо меры по наказанию, мы всегда должны понимать, какой результат хотим увидеть. Если те, кто принимал эти решения, смогли оценить, как это повлияет и на ребенка, и на восприятие ситуации, они молодцы. Но для меня это станет еще одним пунктом в работе со школой и с семьей на этот год», - заключила Наталия Соколова.

Напомним, в декабре прошлого года пятиклассник псковской школы №2 выставил в Сети объявление о продаже учебного заведения с «рабами-учителями» за 1 рубль. По словам начальника управления образования города Пскова Анны Кузыченко, ребенок осознал, какой поступок совершил и раскаялся во время воспитательной беседы.