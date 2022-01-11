Общество

Наращивание темпов вакцинации псковский вице-губернатор обсудила со специалистами отстающих районов

Наращивание темпов вакцинации вице-губернатор Псковской области обсудила со специалистами отстающих районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова во вторник, 11 января, совершила рабочий выезд в Пыталовский и Красногородский районы, чтобы на месте проконтролировать организацию прививочной кампании от COVID-19.

Фото здесь и далее: районные газеты «Заря» и «Наша жизнь»

Вместе с вице-губернатором муниципалитеты посетили председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко и представители регионального управления Роспотребнадзора. Отметим, что Красногородский и Пыталовский районы — антилидеры проведения прививочной кампании. В первом уровень вакцинации составляет около 43%, во втором — 46% от плана.

Вера Емельянова вместе со специалистами приняла участие в заседаниях муниципальных оперативных штабов по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Также они проанализировали показатели эпидемиологической обстановки, детально ознакомились с тем, как на каждом из этапов выстроена работа по вакцинации населения.

Руководству муниципальных образований, волостей, главным врачам районных учреждений здравоохранения дали рекомендации относительно организации прививочной кампании на местах. В частности, определили дополнительные меры, нацеленные на наращивание темпов вакцинации.

Речь, в частности, зашла о том, как наилучшим образом должны быть проработаны выездные формы обслуживания населения, в том числе и посредством мобильных ФАПов, построена индивидуальная работа с гражданами. Еще один вопрос — организация подвоза населения к опорным пунктам вакцинации, добавили в пресс-службе администрации региона.

Повышенное внимание, по замечанию Веры Емельяновой, требует категория граждан в возрасте 60+. Особый акцент также необходимо сделать и на разъяснительную работу с населением, чтобы граждане понимали насколько важно обеспечить иммунную защиту себе и своим близким.

«Муниципальные планы организации прививочной кампании сформированы и согласованы. Регион со своей стороны готов оказать дополнительную помощь. Вся эта работа приобретает особую значимость в ситуации появления нового штамма вируса, который может повлечь увеличение количества заражений», — заключила первый вице-губернатор.