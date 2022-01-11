Общество

Российской прокуратуре исполняется 300 лет

День работника прокуратуры Российской Федерации отмечают сегодня, 12 января. Праздник закреплен указом президента РФ № 1329 от 29 декабря 1995 года, сообщается в Instagram-аккаунте прокуратуры Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Сегодня прокуратуре России исполняется 300 лет. 12 января (по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост генерал-прокурора. В указе значилось: «Надлежит быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, а также во всякой коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать генерал-прокурору».

Также в указе устанавливались основные обязанности и полномочия генерал-прокурора по надзору за Сенатом и руководству подчиненными органами прокуратуры.

Создавая прокуратуру, Петр I стремился «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».