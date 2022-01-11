Общество

Олег Брячак поздравил прокуратуру с 300-летием ее создания

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак от лица партии и от себя лично поздравил сотрудников прокуратуры Псковской области с 300-летием российского ведомства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии.

«Со дня своего основания органы прокуратуры непрерывно подтверждают свое особое назначение в обеспечении верховенства закона, укреплении законности и правопорядка. Сегодня в ваших рядах служат высококвалифицированные юристы, истинные профессионалы своего дела, для которых долг, честь и справедливость – не просто слова, а смысл жизни», - отметил Олег Брячак.

По его словам, прокуратура является одним из гарантов законности и правопорядка в обществе. «Для всех нас ваша деятельность — символ подлинного мужества, силы духа и преданности интересам нашего государства», - подчеркнул справедливоросс.

«В день вашего профессионального праздника выражаю благодарность не только действующим сотрудникам, но и всем ветеранам, которые внесли достойный вклад в развитие Псковской области, передали накопленный опыт новому поколению работников прокуратуры. Желаю крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть звание надежных стражей закона придает жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач во благо жителей региона!» - добавил он.