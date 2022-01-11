Общество

В ПФР проинформировали псковичей о сроках соцвыплат

Пенсионный фонд начал предоставлять гражданам отдельные меры поддержки, которые прежде назначали органы социальной защиты населения и Роструд*. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

«Передаваемые фонду меры сегодня получают разные категории граждан. Например, семьи с детьми и те, кто готовится к их появлению. Для неработающих родителей предусмотрены ежемесячные и единовременные пособия, включающие выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми. Большую группу выплат составляют пособия и компенсации семьям умерших военных и сотрудников силовых органов. Например, компенсация расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома или на летний оздоровительный отдых ребенка. Отдельный блок мер касается социальной помощи пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении "Маяк", испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями», - перечислили в ОПФР.

Жителям региона не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия. Переход на перечисление средств из ПФР осуществлен автоматически. Если же выплаты еще не назначены, то обращаться за ними нужно будет в Пенсионный фонд. Помимо клиентских служб ПФР, обратиться за выплатами можно также через многофункциональные центры госуслуг.

Первые выплаты по переданным мерам жители Псковской области получат в январе. В период с 15 по 21 января доставка будет осуществляться через почтовые отделения, 17 января – через кредитные организации (банки). Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале.

В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств вернется к стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце, пояснили псковичам.

В Псковской области меры поддержки, которые Пенсионный фонд начал оказывать с этого года, охватывают почти 4 тысячи получателей.

Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по телефонам регионального контакт-центра ПФР 8 800 600 01 76, 8 8112 69-64-08 либо по номеру Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами – 8 800 600 0000 (звонок бесплатный), а также через аккаунты в социальных сетях отделения:

https://vk.com/pfr.pskovskayaoblast

https://www.facebook.com/pfr.pskovskayaoblast

https://www.instagram.com/pfr.pskov/

*Перечень отдельных мер социальной поддержки, которые осуществляются органами Пенсионного фонда Российской Федерации с 1 января 2022 года:

Семьи с детьми

Единовременное пособие по беременности и родам

Единовременное пособие при рождении ребенка

Единовременное пособие при усыновлении ребенка

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву

Военные и их семьи

Компенсация коммунальных платежей

Единовременная компенсация на ремонт дома

Ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка

Ежемесячное пособие на ребенка

Ежемесячная компенсация инвалидам по военной травме

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации

Компенсации пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС

Ежемесячная компенсация за проживание или работу в зонах радиоактивного загрязнения

Ежегодное вознаграждение за работу в зонах радиоактивного загрязнения

Ежемесячная компенсация в возмещение вреда здоровью инвалидам

Ежемесячная компенсация в возмещение вреда здоровью нетрудоспособным

Единовременная выплата к дополнительному отпуску и компенсация оздоровительных процедур

Ежемесячное пособие по безработице

Сохранение среднего заработка

Ежемесячное пособие на детей до 3 лет

Ежемесячная компенсация расходов на продукты питания

Ежемесячная компенсация на питание детей

Ежемесячная компенсация на молочное питание детей до 3 лет

Единовременная выплата и компенсация расходов при переселении из радиоактивных зон

Единовременная компенсация утраченного имущества

Ежемесячная компенсация по потере кормильца

Пособие на погребение

Единовременная выплата по потере кормильца

Реабилитированным жертвам политических репрессий

Денежная компенсация реабилитированным жертвам политических репрессий СССР за время, проведенное в местах лишения свободы или психиатрических учреждениях, а также компенсация конфискованного имущества.

Инвалидам, имеющим транспорт

Компенсация ОСАГО