Общество

Почтальоны доставят жителям Псковской области более 590 тысяч подписных изданий

Более 590 тысяч подписных изданий получат жители Псковской области с января по июнь 2022 года. Из них 96% составляют газеты, оставшаяся пресса — журналы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФПС Псковской области.

«Псковская область — читающий регион. Основными подписными изданиями наших читателей являются районные газеты, в лидерах - издания садово-огородной тематики. А еще меня, как маму двоих детей, очень радует отличный выбор периодических изданий для детей всех возрастов. Они действительно интересные, красочные, увлекают и малышей, и подростков. К тому же, момент получения издания через почтовый ящик сам по себе вызывает у детей массу положительных эмоций», — поделилась директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Более 58% от общего подписного тиража на первое полугодие 2022 года выписали жители сельской местности. По объему подписных изданий самыми читающими стали подписчики Великолукского района, на втором месте — подписчики Бежаницкого района. Тройку лидеров замыкает Порховский район. Кроме того, активно выписывают периодику в Псковском, Бежаницком, Себежском районах.

Оформить подписку на любой период от одного месяца до года жители области могут во время визита почтальона или в своем почтовом отделении.

Оформление подписки у почтальона — по-прежнему доступная услуга, особенно востребованная людьми старшего поколения, подчеркнули в УФПС.

Также подписку можно оформить на сайте Почты России и в мобильном приложении. «Наши клиенты могут, не выходя из дома, выписать газеты и журналы не только для себя, но и для родных и друзей на любой почтовый адрес, в любом регионе России. Для этого необходимо лишь указать фамилию, имя, отчество и точный адрес получателя. Оплатить подписку без комиссии можно на сайте Почты России или в приложении», — добавили в управлении.