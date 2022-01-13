Общество

Минздрав оценил работу Псковской области по борьбе с COVID-19

Псковская область отмечена как регион, показавший в прошлом году высокую эффективность работы и реализовавший грамотные управленческие решения в части настройки работы сферы здравоохранения по борьбе с COVID-19. Высокую оценку субъекту дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В рамках селекторного совещания руководством Минздрава было отмечено, что Псковской области в прошлом году, несмотря на огромную нагрузку на систему здравоохранения, удалось добиться одних из самых низких в стране темпов прироста смертности по сравнению с 2020 и 2019 годами.

Такой результат стал возможен в том числе благодаря серьезной поддержке федерального центра по укреплению материально-технической базы лечебных учреждений Псковской области. За счет госсредств приобретается высокоточное диагностическое и лабораторное оборудование, создана современная региональная инфекционная служба. В Пскове и Великих Луках введены в строй новые корпуса областной инфекционной больницы, оснащенные по последнему слову техники. Кроме того, серьезная работа проводится и в части совершенствования первичного звена здравоохранения: обновляется парк транспортных средств учреждений здравоохранения, идет работа по созданию новых современных ФАПов в удаленных населенных пунктах, что позволяет повысить качество и доступность медицинской помощи на местах.

В рамках совещания особый акцент Михаил Мурашко сделал на необходимости мобилизации медицинских и социальных ресурсов в связи с распространением омикрона — нового штамма коронавируса. Кроме того, необходимо уделить повышенное внимание вакцинации и ревакцинации граждан. В связи с этим должна быть усилена разъяснительная работа с населением, чтобы граждане ответственно подходили к защите своего здоровья.

Напомним, что в настоящее время коечный фонд для лечения больных коронавирусом в Псковской области составляет 735 мест. Доля свободных мест — около 30%. Активно ведутся прививочные кампании против COVID-19 и гриппа. От коронавируса в области привито свыше 66% жителей региона от запланированных показателей. Первый компонент вакцины сделали свыше 267 тысяч человек. В шести районах уровень вакцинации превысил 70%. Ревакцинировано более 31,5 тысяч человек. Прививочная кампания от гриппа близка к завершению. В настоящее время план по вакцинации от гриппа в целом выполнен на 90%.