Общество

Журналисты во многом определяют настроения в обществе — Александр Козловский

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил журналистов с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

По его словам, на журналистах лежит ответственная миссия – не только освещать, но и анализировать происходящие события, давая им объективную оценку

«Ваша профессия - одна из самых важных и востребованных в современном мире. На журналистах испокон веку лежит ответственная миссия – не только освещать, но и анализировать происходящие события, давая им объективную оценку. Именно вы – журналисты - во многом определяете настроения в обществе, к вам прислушиваются, вам доверяют. Вы помогаете гражданам быть услышанными властью, а власти - быть понятной для всех жителей», - сказал Александр Козловский.

Слова особой признательности парламентарий выразил ветеранам СМИ Псковской области, которые на протяжении многих лет плодотворно и самоотверженно трудились в медиасфере. Задачей нового поколения он назвал приумножение имеющихся традиций и накопленного богатого опыта.

«От всей души желаю каждому из вас новых успехов и побед в трудовой деятельности, творческого подъема, большого человеческого счастья, крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!» - заключил Александр Козловский.