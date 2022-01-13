Общество

Андрей Турчак исполнил новогодние мечты трех юных жителей Псковской области

Секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак исполнил новогодние мечты трех юных жителей Псковской области в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения «Единой России»

Сенатор снял с елки несколько шаров с желаниями жителей региона и приобрел на личные средства для них подарки, которые доставил его помощник Валерий Филимонов. Он вручил подарки и поздравил участников благотворительной акции с наступившими Новым годом, Рождеством и Старым Новым годом, пожелал им счастья и здоровья.

Пятилетняя София Лияськина из Дедовичей мечтала о современном смартфоне. «Мы писали письмо Деду Морозу. Дедом Морозом оказался Андрей Анатольевич. София мечтала о смартфоне. Теперь она будет играть в свои любимые игры для девочек на собственном телефоне, а не на моем», - отметила мама девочки Галина Балконова.

По ее словам, двое из ее четверых детей получили новогодние подарки. В рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнилась еще мечта о планшете у ее десятилетнего сына.

«Мы просто счастливы!» - поделилась многодетная мама, пожелала всем крепкого здоровья и призналась, что главным новогодним подарком для нее стал внук, родившийся под Новый год, 31 декабря.