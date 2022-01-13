Общество

Дмитрий Шахов в День российской печати напомнил о гарантиях свободы слова

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов поздравил журналистов и работников средств массовой информации с Днем российской печати. Об этом омбудсмен сообщил Псковской Ленте Новостей.

«Сегодня мы отмечаем День российской печати - праздник, который уходит своими корнями в далекий 1703 год! Именно тогда в России появилось первое печатное издание - "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах". Тогда российский император Петр Первый рассматривал газету как важное средство борьбы за проведение реформ и утверждения могущества Российской империи», - рассказал Дмитрий Шахов.

Он отметил, что сегодня средства массовой информации технически и технологически уже давно не похожи на первые печатные издания, но при этом «остаются незыблемыми принципы их работы – оперативность, достоверность и актуальность».

«Конституция России гарантирует свободу массовой информации, свободу мысли и слова. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. При этом не допускаются только пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства», - подчеркнул омбудсмен.

По его мнению, именно этими правами и свободами, предоставляемыми Конституцией страны, надо профессионально пользоваться, чтобы не навредить правам и свободам других граждан, но при этом привлечь внимание к актуальным и резонансным событиям, вызывающим широкий общественный интерес в различных сферах жизни общества.

«Сегодня как никогда важна и ответственна роль журналиста, главного редактора, поскольку современные СМИ не просто формируют общественное мнение, а порой влияют и на конкретные судьбы наших граждан, на принятие тех или иных решений органами власти. От компетентности и профессионализма журналиста, главного редактора сегодня зависит авторитет и популярность любого печатного или электронного издания», - заметил Дмитрий Шахов.

Он пожелал журналистам новых творческих идей и успехов, увлекательных сюжетов и доброжелательных, признательных читателей.