Общество

Более 12 миллионов рублей потратили на благоустройство Красногородского района

Более 12 миллионов рублей потратили на благоустройство Красногородского района в 2021 году. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Инстаграм.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт губернатора Псковской области

Красногородский район получил 12,1 млн рублей, которые позволили привести в порядок отдельные пространства и модернизировать образовательные учреждения, добавил глава региона.

На эту сумму провели благоустройство площади Анны Никандровой и восстановили памятник. Кроме того, удалось отремонтировать и заасфальтировать 5 дворов (до этого во дворах не было асфальтового покрытия, да и в целом они никогда нормально не ремонтировались), рассказал губернатор.

По нацпроекту «Культура» администрация района приобрела автоклуб, который уже выезжал в 4 населенных пункта на дни деревень. Около 200 человек стали участниками концертов и проводимых культурных мероприятий.

Благодаря проекту «Успех каждого ребенка» в Красногородском Доме детского творчества открылся новый кружок робототехники и туристско-краеведческий кружок (для него закупили палатки, рюкзаки, тент, котелки, спальные мешки и фотоаппарат). «Теперь дети смогут с комфортом ходить в походы и изучать родные места!» - оценил Михаил Ведерников.

Специальная школа-интернат для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья «Агрошкола» получила ноутбуки, звуковые колонки, интерактивную панель и наборы для рисования.

«Наша задача – обеспечить равный доступ детей ко всем современным программам дополнительного образования, выявить и поддержать юные таланты, помочь найти профессию по душе. Надеюсь, в районе все полученное оборудование будет максимально задействовано для этих целей!» - заключил губернатор.