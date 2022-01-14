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«Хайпожоры»: Сережа очень тупой или наоборот? ВИДЕО

14.01.2022 12:42|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 14 января.

Ведущие Константин Калиниченко и Алина Чернова обсудили следующие темы:

  • Сережа очень тупой или наоборот? Псковичка пожаловалась на название пьесы Дмитрия Месхиева. Соцсети отреагировали. Теперь каждый второй у нас — культуртрегер.
  • Проезд подорожал в автобусах на 4 рубля. За и против. Одни говорят, что все дорожает, и, если не повышать, то транспорт встанет. Другие клянут чиновников последними словами.
  • Снова пытались украсть Telegram-канал «Губернии». Вроде украли, но не совсем. Какая-то мутная история. У псковских несистемных оппозиционеров опять все не слава богу.
Теги: #эхо москвы в пскове #хайпожоры
Источник: Псковская Лента Новостей
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