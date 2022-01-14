Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
бравая сотня
Новогодние подарки для любимых
отпечаталось в сердце
соцсети завоевали регион
политические итоги - 2021
ОЖД ИТОГИ-2021
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 14.01.2022 07:0111 Михаил Ведерников: Мы на пороге новой волны коронавируса 14.01.2022 12:420 «Хайпожоры»: Сережа очень тупой или наоборот? ВИДЕО 14.01.2022 12:370 Экс-прокурор региона Тимур Кебеков приехал в Псков и поздравил коллег 14.01.2022 12:220 Для празднования Крещения в Псковской области оборудуют 12 купелей 14.01.2022 12:190 Лучших сотрудников псковской прокуратуры наградили по случаю 300-летия ведомства 14.01.2022 11:581 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»
 
 
 
Самое популярное 10.01.2022 10:0021 В Пскове подорожал проезд в автобусах 10.01.2022 16:394 Морозы под 30 градусов придут в Псковскую область 12.01.2022 17:269 После жалобы в УФАС псковский драмтеатр объявил о специальной скидке для Сергеев 08.01.2022 20:0411 Огромная очередь образовалась на входе в железнодорожный вокзал в Пскове. ФОТО 09.01.2022 20:400 Без вести пропавшего ребенка в Плюсском районе нашли в коровнике
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Лучших сотрудников псковской прокуратуры наградили по случаю 300-летия ведомства

14.01.2022 12:19|ПсковКомментариев: 0

Лучших сотрудников прокуратуры Псковской области наградили на торжественной церемонии по случаю 300-летия ведомства сегодня, 14 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов записал видеообращение сотрудникам прокуратуры региона. 

«Прокуратура стала одним из драйверов петровских реформ, гарантом соблюдения законов России. Мы с гордостью вспоминаем наших коллег и предшественников, которые посвятили жизнь служению своему делу. Верю, что прокуроры всегда будут стоять на страже общества и решать задачи любого уровня сложности», - сказал Игорь Краснов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении отметил, что администрации региона принимает активное участие в организации и проведении празднования юбилея ведомства. При ее поддержке в областном центре организовали парк 300-летия прокуратуры, открыли памятник Петру Первому, провели ряд мероприятий и сняли фильм о работниках прокуратуры.

«Много лет вы защищаете права и интересы граждан на высоком уровне. Но за строгостью мундиров стоят яркие и интересные люди. О них, об их судьбах, мы решили снять фильм», - добавил глава региона.

В свою очередь прокурор региона Иван Грибов подчеркнул, что от оперативности работы прокуроров зависит благополучие страны. Он напомнил, что прокуратура псковского региона начала свою работу 77 лет назад, с момента прибытия коллег из Ленинграда.

«С тех пор псковская прокуратура вписала много ярких страниц в историю страны. В настоящее время здесь работает сплоченный коллектив - 312 сотрудников, и 220 из них - это прокурорские работники», - сказал Иван Грибов и выразил признательность ветеранам прокурорской службы. 

 

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил, что прокуратура не входит в систему ветвей власти России, что позволяет ей беспрепятственно работать на благо государства.

«Люди обращаются в прокуратуру в трудных ситуациях, и от работы прокуроров зависит уровень доверия граждан к закону и к государству. Прокуратура занимается надзором за исполнением законов, а мы, депутаты - их принятием. Мы выстроили конструктивную работу, которая, надеюсь, сохранится и впредь», - подчеркнул Александр Котов.

Руководитель регионального управления ФСБ России Виктор Швырев, поздравляя сотрудников прокуратуры, назвал их настоящими профессионалами и отметил высокую юридическую квалификацию каждого из них. «Для вас честность - это не просто слово, а смысл жизни. От вас зависит развитие всех сфер жизни общества!» - сказал он. 

Лучшие сотрудники прокуратуры получили награды - знаки отличия, именное оружие, грамоты и ценные подарки.

Теги: #прокуратура #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должна ли Россия вмешиваться во внутренние дела государств на постсоветском пространстве?
В опросе приняло участие 404 человека
14.01.2022, 12:500 Псковские профсоюзы продолжат сотрудничать с соседями и внедрять инновации 14.01.2022, 12:420 «Хайпожоры»: Сережа очень тупой или наоборот? ВИДЕО 14.01.2022, 12:370 Экс-прокурор региона Тимур Кебеков приехал в Псков и поздравил коллег 14.01.2022, 12:220 Для празднования Крещения в Псковской области оборудуют 12 купелей
14.01.2022, 12:190 Лучших сотрудников псковской прокуратуры наградили по случаю 300-летия ведомства 14.01.2022, 12:120 За кражу кошелька из-под матраса осудили жителя Дедовичского района 14.01.2022, 12:031 Российским туристам станут доступны вакцинные туры в Турцию 14.01.2022, 11:581 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»
14.01.2022, 11:521 В Новоржеве юноша украл и распилил металлические ворота 14.01.2022, 11:491 Почти 26 миллиардов рублей перечислила в бюджет псковская налоговая 14.01.2022, 11:440 Известный российский пианист даст благотворительный концерт в Пскове 14.01.2022, 11:380 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 1340
14.01.2022, 11:300 В Великих Луках раскрыли кражу имущества управляющей компании 14.01.2022, 11:280 Жительница Красногородского района отправится в колонию за неуплату алиментов 14.01.2022, 11:250 Легковой и грузовой автомобили столкнулись в Пскове 14.01.2022, 11:170 Более 30 школ капитально отремонтируют в Псковской области в 2022 году
14.01.2022, 11:160 Находившегося в розыске псковича задержали росгвардейцы 14.01.2022, 11:111 Около 800 соотечественников переехали в Псковскую область из-за рубежа 14.01.2022, 11:070 «Двое на одного»: Дмитрий Месхиев о скандале вокруг спектакля «Сережа очень тупой» 14.01.2022, 11:060 Водитель «Фольксвагена» пострадал в результате ДТП в Псковской районе
14.01.2022, 11:030 Колядующий острович украл два велосипеда 14.01.2022, 10:521 «Единая Россия» предлагает отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах 14.01.2022, 10:370 Пункт весогабаритного контроля установили в Стругокрасненском районе 14.01.2022, 10:241 Памятник Петру Первому торжественно открыли у здания псковской прокуратуры
14.01.2022, 10:130 Дедовичского наркомана со стажем отправили в колонию 14.01.2022, 09:590 Потенциально опасный астероид пролетит мимо Земли 18 января 14.01.2022, 09:540 Резервная копия 14.01.2022, 09:480 «Хайпожоры»: Сережа очень тупой или наоборот?
14.01.2022, 09:390 Вылет самолета из Москвы в Псков задержали более чем на 6 часов 14.01.2022, 09:320 В России могут отказаться от иностранной спутниковой связи 14.01.2022, 09:056 Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о заражении «омикроном» 14.01.2022, 08:500 Более 12 миллионов рублей потратили на благоустройство Красногородского района
14.01.2022, 08:350 Курьер в СЗФО зарабатывает почти в два раза больше учителя 14.01.2022, 08:201 Более 270 тысяч жителей Псковской области вакцинировались от COVID-19 14.01.2022, 08:000 «Зооград» планирует к маю открыть двери для посетителей 14.01.2022, 07:470 Газ для Вечных огней станет бесплатным
14.01.2022, 07:350 Псковская область получила почти 300 млн рублей для выплаты социальных пособий 14.01.2022, 07:221 Послание Владимира Путина Федеральному собранию может быть оглашено после января 14.01.2022, 07:0111 Михаил Ведерников: Мы на пороге новой волны коронавируса 13.01.2022, 23:392 Циклон «Эльза» надвигается на Псковскую область
13.01.2022, 22:100 Поступить на учебу в военные вузы предлагают псковичам 13.01.2022, 21:530 Два человека погибли при падении лифта в «Президент-отеле» в Москве 13.01.2022, 21:400 Дмитрий Шахов в День российской печати напомнил о гарантиях свободы слова 13.01.2022, 21:200 Вывеску на офисе проекта губернатора в Пскове привели в соответствие с дизайн-кодом
13.01.2022, 21:000 Врач предупредил об угрозе инсульта при бесконтрольной борьбе с головной болью 13.01.2022, 20:400 По вопросу газификации обратились к депутату жители Псковского района 13.01.2022, 20:201 Сергей Елизаров вновь получил президентский грант на проект «Экомышление» 13.01.2022, 20:000 Псковские архивисты опубликовали подборку газетных заметок о событиях 1919 года
13.01.2022, 19:400 Произведенные заключенными изделия псковичи могут приобрести на торговой выставке 13.01.2022, 19:204 Андрей Турчак исполнил новогодние мечты трех юных жителей Псковской области 13.01.2022, 19:001 Выставка «Неправильной книги» открылась в Пскове 13.01.2022, 18:420 Псков стал намного уютнее благодаря конкурсу новогодних украшений - Кристина Кобызь
13.01.2022, 18:2110 Кто вошел - за проезд! 13.01.2022, 18:100 Стали известны победители конкурса новогоднего украшения зданий в Пскове 13.01.2022, 18:040 В Пскове откроется арт-пространство «Азбука эстампа» 13.01.2022, 17:510 Глухонемой мужчина пропал в Пскове
13.01.2022, 17:421 Президент одобрил инициативы Андрея Турчака по социальной газификации 13.01.2022, 17:220 Определено место для крещенских купаний в Великих Луках 13.01.2022, 17:112 Спад заболеваемости коронавирусом в Псковской области объяснили в Роспотребнадзоре 13.01.2022, 17:040 Россиян предупредили об ухудшении здоровья из-за погоды
13.01.2022, 16:491 Дорожная авария с пьяным водителем произошла в Пскове 13.01.2022, 16:440 У двух енотов, куницы и собаки в Псковской области подозревают бешенство 13.01.2022, 16:330 Армен Мнацаканян подключился к решению проблем в пушкиногорском «Зоограде» 13.01.2022, 16:200 Скончался бывший первый заместитель мэра Пскова Валентин Иванов
13.01.2022, 16:110 ВТБ: Продажи автокредитов в России могут обновить рекорд в 2022 году 13.01.2022, 16:070 Начинается онлайн-брифинг по итогам конкурса на лучшее новогоднее украшение зданий Пскова 13.01.2022, 16:010 Журналисты во многом определяют настроения в обществе — Александр Козловский 13.01.2022, 15:550 Студентов России и Белоруссии приглашают к участию в краеведческой конференции в Великих Луках
13.01.2022, 15:523 Индексацию пенсий россиян на 8,6% оформят с 1 января 13.01.2022, 15:352 Елена Полонская пожелала журналистам верных читателей 13.01.2022, 15:291 Губернатор поручил разобраться с закрытием пушкиногорского экопарка 13.01.2022, 15:222 Минздрав оценил работу Псковской области по борьбе с COVID-19
13.01.2022, 14:598 Александр Нестерук назвал дельтакрон-штамм COVID-19 оплошностью лаборантов 13.01.2022, 14:440 Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе антинаркотической рекламы 13.01.2022, 14:281 Возможность оплачивать налоги за своих детей онлайн получили псковичи 13.01.2022, 14:130 Мокрый снег и гололедица прогнозируются в Псковской области 14 января
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru