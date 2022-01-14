Общество

Лучших сотрудников псковской прокуратуры наградили по случаю 300-летия ведомства

Лучших сотрудников прокуратуры Псковской области наградили на торжественной церемонии по случаю 300-летия ведомства сегодня, 14 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов записал видеообращение сотрудникам прокуратуры региона.

«Прокуратура стала одним из драйверов петровских реформ, гарантом соблюдения законов России. Мы с гордостью вспоминаем наших коллег и предшественников, которые посвятили жизнь служению своему делу. Верю, что прокуроры всегда будут стоять на страже общества и решать задачи любого уровня сложности», - сказал Игорь Краснов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении отметил, что администрации региона принимает активное участие в организации и проведении празднования юбилея ведомства. При ее поддержке в областном центре организовали парк 300-летия прокуратуры, открыли памятник Петру Первому, провели ряд мероприятий и сняли фильм о работниках прокуратуры.

«Много лет вы защищаете права и интересы граждан на высоком уровне. Но за строгостью мундиров стоят яркие и интересные люди. О них, об их судьбах, мы решили снять фильм», - добавил глава региона.

В свою очередь прокурор региона Иван Грибов подчеркнул, что от оперативности работы прокуроров зависит благополучие страны. Он напомнил, что прокуратура псковского региона начала свою работу 77 лет назад, с момента прибытия коллег из Ленинграда.

«С тех пор псковская прокуратура вписала много ярких страниц в историю страны. В настоящее время здесь работает сплоченный коллектив - 312 сотрудников, и 220 из них - это прокурорские работники», - сказал Иван Грибов и выразил признательность ветеранам прокурорской службы.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил, что прокуратура не входит в систему ветвей власти России, что позволяет ей беспрепятственно работать на благо государства.

«Люди обращаются в прокуратуру в трудных ситуациях, и от работы прокуроров зависит уровень доверия граждан к закону и к государству. Прокуратура занимается надзором за исполнением законов, а мы, депутаты - их принятием. Мы выстроили конструктивную работу, которая, надеюсь, сохранится и впредь», - подчеркнул Александр Котов.

Руководитель регионального управления ФСБ России Виктор Швырев, поздравляя сотрудников прокуратуры, назвал их настоящими профессионалами и отметил высокую юридическую квалификацию каждого из них. «Для вас честность - это не просто слово, а смысл жизни. От вас зависит развитие всех сфер жизни общества!» - сказал он.

Лучшие сотрудники прокуратуры получили награды - знаки отличия, именное оружие, грамоты и ценные подарки.