Лучших сотрудников псковской прокуратуры наградили по случаю 300-летия ведомства

Лучших сотрудников прокуратуры Псковской области наградили на торжественной церемонии по случаю 300-летия ведомства сегодня, 14 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов записал видеообращение сотрудникам прокуратуры региона.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении отметил, что администрации региона принимает активное участие в организации и проведении празднования юбилея ведомства. При ее поддержке в областном центре организовали парк 300-летия прокуратуры, открыли памятник Петру Первому, провели ряд мероприятий и сняли фильм о работниках прокуратуры.
«Много лет вы защищаете права и интересы граждан на высоком уровне. Но за строгостью мундиров стоят яркие и интересные люди. О них, об их судьбах, мы решили снять фильм», - добавил глава региона.
В свою очередь прокурор региона Иван Грибов подчеркнул, что от оперативности работы прокуроров зависит благополучие страны. Он напомнил, что прокуратура псковского региона начала свою работу 77 лет назад, с момента прибытия коллег из Ленинграда.
«С тех пор псковская прокуратура вписала много ярких страниц в историю страны. В настоящее время здесь работает сплоченный коллектив - 312 сотрудников, и 220 из них - это прокурорские работники», - сказал Иван Грибов и выразил признательность ветеранам прокурорской службы.
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил, что прокуратура не входит в систему ветвей власти России, что позволяет ей беспрепятственно работать на благо государства.
«Люди обращаются в прокуратуру в трудных ситуациях, и от работы прокуроров зависит уровень доверия граждан к закону и к государству. Прокуратура занимается надзором за исполнением законов, а мы, депутаты - их принятием. Мы выстроили конструктивную работу, которая, надеюсь, сохранится и впредь», - подчеркнул Александр Котов.
Руководитель регионального управления ФСБ России Виктор Швырев, поздравляя сотрудников прокуратуры, назвал их настоящими профессионалами и отметил высокую юридическую квалификацию каждого из них. «Для вас честность - это не просто слово, а смысл жизни. От вас зависит развитие всех сфер жизни общества!» - сказал он.
Лучшие сотрудники прокуратуры получили награды - знаки отличия, именное оружие, грамоты и ценные подарки.