Общество

Для празднования Крещения в Псковской области оборудуют 12 купелей

12 купелей оборудуют в Псковской области для организации празднования Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В настоящее время началась подготовка сил и средств, привлекаемых к обеспечению безопасности. Вместе с инспекторским составом ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» обеспечивать безопасность в праздник Крещения будут спасатели, полиция, медицинские работники, представители администраций муниципалитетов, сельских поселений, а также общественники.

Подготовка дорожек по льду, расчистка площадок для установки палаток и организации мест обогрева уже началась. Само оборудование купели будет проводиться непосредственно перед началом крещенских купаний.

Согласно данным муниципальных образований, на территории области определены следующие места для проведения крещенских купаний: