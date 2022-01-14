Для празднования Крещения в Псковской области оборудуют 12 купелей

12 купелей оборудуют в Псковской области для организации празднования Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
В настоящее время началась подготовка сил и средств, привлекаемых к обеспечению безопасности. Вместе с инспекторским составом ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» обеспечивать безопасность в праздник Крещения будут спасатели, полиция, медицинские работники, представители администраций муниципалитетов, сельских поселений, а также общественники.
Подготовка дорожек по льду, расчистка площадок для установки палаток и организации мест обогрева уже началась. Само оборудование купели будет проводиться непосредственно перед началом крещенских купаний.
Согласно данным муниципальных образований, на территории области определены следующие места для проведения крещенских купаний:
|№п/п
|Муниципальное образование
|Адрес, место расположения купели
|Дата и время работы купелей
|1.
|Гдов
|
река Гдовка, Гдов, улица Слободская 1-я
|
19 января 2022 года
15.00-16.00
|2.
|
Гдовский район
|
Юшкинская волость, деревня Ветвеник, Чудское озеро
|
19 января 2022 года
13.00-14.00
|3.
|Гдовский район
|
Спицинская волость, деревня Залахтовье, Чудское озеро (база отдыха «Тридевятое царство»)
|
19 января 2022 года
11.00-12.00
|4.
|г. Псков
|
река Великая, городской пляж
|
18 января 2022 года
22.00-02.00
19 января 2022 года
10.00-17.00
|5.
|
Псковский район
|
Тямшанская волость, деревня Бабаево (карьер Выбуты)
|
18-19 января 2022 года
18.00-03.00
|6.
|
Псковский район
|Логозовская волость, деревня Камно
|
18-19 января 2022 года
18.00-03.00
|7.
|
Псковский район
|Торошинская волость, деревня Крипецкое-1, Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь
|
18-19 января 2022 года
18.00-03.00
|8.
|Великие Луки
|
река Ловать, Великие Луки, (Краснофлотская набережная, лодочная станция МУП «ГПКИО» города Великие Луки)
|
18-19 января 2022 года
19.00-14.00
|9.
|Пушкиногорский район
|
озеро Тоболенец, Пушкинские Горы, улица Садовая
|
19 января 2022 года
12.00-15.00
|10.
|Новоржевский район
|
купель Святой источник, деревня Боровичи
|
18 января 2022 года
18.30-01.00
|11.
|Дедовичский район
|
Дедовичи, река Шелонь
|
18-19 января 2022 года
23.00-03.00
|12.
|Себежский район
|
Себеж, улица Замковая, 12, озеро Себежское
|
19 января 2022 года
16.00-18.00