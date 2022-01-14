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Экс-прокурор региона Тимур Кебеков приехал в Псков и поздравил коллег

Возглавлявший прокуратуру Псковской области с 2007 по 2015 годы Тимур Кебеков приехал в Псков и поздравил коллег с 300-летием прокуратуры. Выступая перед работниками прокуратуры в зале областной филармонии 14 января, он обозначил период на посту прокурора региона как один из лучших в профессиональной деятельности, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я благодарен судьбе за эту возможность и всегда с теплотой вспоминал годы, проведенные на Псковщине. Нам удалось выстроить взаимодействие с другими ведомствами и силовыми структурами области, а главное — улучшить качество жизни псковичей. Желаю вам установить недосягаемую для остальных региональных прокуратур планку работы. Я верю, что вы можете это сделать!» — подчеркнул Тимур Кебеков.

Тимур Кебеков сказал, что не мог не принять приглашение приехать в Псков и очень был рад этому.

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В заключение он передал коллегам приветствие от первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, ветеранов прокуратуры Псковской области и коллег из соседних регионов.

Напомним, с 2015 года Тимур Кебеков возглавлял Приволжскую транспортную прокуратуру. В 2020 году он ушел на пенсию.