Общество

Пять ключевых событий года назвали сотрудники завода «Титан-Полимер»

Сотрудники завода «Титан-Полимер» назвали топ-5 ярких событий и достижений 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Михаил Мишустин оценил ход строительства завода «Титан-Полимер»

В феврале председатель правительства Михаил Мишустин посетил особую экономическую зону «Моглино». Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил премьер-министру якорного резидента экономической зоны - строящийся завод «Титан-Полимер».

Проект реализуется при поддержке Минпромторга РФ и государственных финансовых институтов, в будущем он станет драйвером развития региона. Глава российского правительства также обсудил развитие промышленного кластера с резидентами особой экономической зоны «Моглино».

К проекту «Титан-Полимер» привлекли более 100 псковских партнеров

При поиске поставщиков товаров и услуг предприятие отдает предпочтение местному бизнесу и нацелено на максимальное взаимодействие с ним. Завод имеет большие потребности в поставке всевозможных материалов и дополнительных услугах, которые могут закрыть псковские компании.

«Титан-Полимер» сотрудничает с предприятиями и организациями по самым разным направлениям: подготовка технической документации, поставка строительных материалов, выполнение строительно-монтажных работ, обучение персонала, услуги спецтехники и многое другое. Общее количество партнеров завода, участвующих в реализации проекта по России и за рубежом - более 330. К реализации проекта привлечены более 100 псковских организаций.

В настоящее время требуются услуги клининговых и логистических компаний, организация питания в столовой, поставка спецодежды, компонентов упаковки.

Открытие социальных объектов в Тямше

Поддержка социальной сферы и достойных условий жизни населения – важная часть программы социального партнерства завода «Титан-Полимер», отметили в пресс-службе завода.

К учебному году в Тямше обновили дом культуры, отремонтировали 7 помещений общественного назначения, заменили систему канализации и возобновили работу санузлов.

Кроме того, в самое ближайшее время жители Тямши смогут получать первичную медицинскую помощь в обновленном фельдшерско-акушерском пункте, где в конце декабря завершился ремонт при поддержке предприятия. Отремонтированное помещение соответствует современным требованиям, что позволяет медикам Псковской районной больницы принимать пациентов в достойных условиях.

Экопроект завода победил в Международной премии «Мы вместе»

Экологический проект завода «Титан-Полимер» занял первое место в номинации «Зеленая страна» международной премии «Мы Вместе».

300 профессиональных экспертов выбрали лучшие из 25 тысяч заявок НКО. По итогам отбора в полуфинал вышло более 20 социально значимых проектов от Псковской области. В число полуфиналистов в треке «Бизнес» вошел проект «Экосуббота» — инициатива завода «Титан-Полимер».

Премия подтвердила важность экологической работы предприятия, стала отличным стимулом и новой мотивацией к дальнейшему развитию.

Мастер-классы по химии для детей

В мае в честь Дня химика завод «Титан-Полимер» организовал для псковских детей бесплатные химические мастер-классы в спортивно-развлекательном парке «Простория». Детям от 4 до 12 лет показали интересные научные опыты: обесцвечивание зеленки секретным ингредиентом, надувание воздушного шарика при помощи бутылки, извержение вулкана и другие.

«Демонстрация завораживающих химических реакций оставила детей в полном восторге. Нужная и интересная профессия химика оказалась в центре внимания подрастающего поколения», - добавили в пресс-службе завода.