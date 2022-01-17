Общество

Молодежный совет Псковского облсовпрофа обсудил с коллегами рабочие планы

Председатель Молодежного совета СОП Псковский облсовпроф Наталья Мандзибура приняла участие в заседании Молодежного совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Мероприятие состоялось сегодня, 18 января, в формате видеоконференции.

В ходе заседания участники приняли решение о сборе предложений по приоритетным направления работы Молодежного совета. Также они запланировали онлайн-турнир среди команд СЗФО и онлайн-обучение по трудовым правам молодежи в конце февраля.