Общество

Увидеть уникальные документы о войне смогут жители Себежа

Увидеть уникальные архивные документы о войне смогут жители Себежа на всероссийской передвижной выставке «Без срока давности». Площадкой для размещения экспозиции стал краеведческий музей, расположенный на улице Пролетарской, 21, сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном архиве Псковской области.

До конца января все желающие могут познакомиться с уникальными документами о зверствах нацистов на оккупированной территории современной Псковской области. Это акты, составленные после освобождения, статистические данные о разрушениях зданий и учреждений, письма свидетелей тех событий. В состав экспозиции входят уникальные фотографии, многие из них ранее нигде не публиковались.

Выставку сформировали специалисты Государственного архива Псковской области. Наряду с материалами фондов в ней использовали копии документов архива регионального управления ФСБ России, а также центральных архивов страны.

Как отметил в ходе церемонии открытия выставки директор краеведческого музея Федор Черников, среди экспонируемых материалов можно увидеть и те, в которых упомянуты события, происходившие на территории Себежского района. Есть даже знакомые жителям района фамилии.

«Память об этих людях живет не только в семьях их потомков, но и в памяти всего человечества. Такое забывать нельзя», – подчеркнул руководитель музея по итогам мероприятия.

В Себежском районе выставка открывает цикл мероприятий месячника военно-патриотической направленности. Среди первых посетителей экспозиции оказались учащиеся седьмого класса Себежской основной школы.

Ранее выставку смогли посетить жители Пскова, Великих Лук, Псковского, Дновского, Дедовичского, Невельского, Усвятского, Куньинского, Новосокольнического и Пустошкинского районов. В Себеже с ее экспонатами можно познакомиться до конца января. Затем они отправятся в другие районы Псковской области.