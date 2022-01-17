Общество

В Пскове появилась площадка для развития межнационального сотрудничества

Встреча сотрудников управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области с представителями диаспор и землячеств, проживающими в регионе, состоялась в Псковском ресурсном центре развития добровольчества сегодня, 18 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации региона, стороны обсудили вопросы взаимодействия в этом году.

Работники ресурсного центра презентовали свою площадку и предложили ее в качестве одного из мест проведения совместных мероприятий различной направленности.

Затем собравшиеся обсудили событийный календарь на год и те мероприятия, которые можно реализовать под эгидой развития межнациональных и международных отношений. Это касается образовательных программ, а также культурных и спортивных молодежных проектов патриотической направленности. В ходе обсуждения участники внесли свои предложения по их организации, наполнению, методическому и информационному сопровождению.

По мнению большинства спикеров, главная цель таких мероприятий - популяризация понятия фронтового братства и знакомство молодежи с отдельными героями военных конфликтов, отметили в администрации. Представители ПсковГУ рассказали о своих возможностях в части реализации образовательной, воспитательной и культурной программ по развитию межнационального и международного сотрудничества.

Еще одной важной темой встречи стало обсуждение вопросов взаимодействия органов власти области и представителей диаспор в части социального обслуживания населения. Стратегию системной благотворительной помощи малообеспеченным и многодетным семьям, а также одиноко проживающим гражданам в рамках межнационального сотрудничества проработают совместно с профильным комитетом и региональными волонтерскими штабами.

Помимо этого, стороны обратили внимание на участие представителей диаспор и землячеств в крупных форумных кампаниях. Сотрудники управления общественных проектов и молодежной политики администрации области проинформировали о том, что ежегодно десятки активных молодых людей представляют Псковскую область на таких известных всероссийских форумах, как «Таврида», «Мы помним», «Территория смыслов», «Ладога», «Машук» и других. Участие в мероприятиях такого масштаба способствует не только повышению компетенций молодых специалистов и развитию творческого и управленческого потенциала, но и привлечению грантовых средств на развитие их проектов, отметили специалисты.

В администрации добавили, что в ходе встречи были затронуты также вопросы поддержки традиций народов, проживающих в регионе, и развития деятельности тематических клубов, объединяющих интересы представителей разных национальностей и народностей.